08 giugno 2022 08:51

Il difficile compito del Secret Service: la difesa del presidente Usa

Lo United States Secret Service è un'agenzia del governo federale degli Stati Uniti d'America, con la funzione di contrastare la falsificazione della valuta, successivamente gli è stata affidata anche la protezione dei Presidenti degli Stati Uniti d'America e delle loro famiglie. Il secret service, nonostante il nome, non è da considerare come un servizio segreto nell'accezione comune del termine in quanto non si occupa di intelligence.