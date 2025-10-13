Logo Tgcom24
GRANDE GIOIA

Il ritorno in Israele dei primi ostaggi liberati da Hamas

Dopo essere stati consegnati alla Croce rossa, gli israeliani liberati sono stati trasportati in patria dall'Idf. Folla festante a Tel Aviv e l'abbraccio con genitori, parenti e amici

13 Ott 2025 - 10:29
