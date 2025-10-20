Logo Tgcom24
DUE MORTI

Hong Kong, aereo cargo  esce di pista e finisce in mare

Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong

20 Ott 2025 - 07:40
