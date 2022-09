10 settembre 2022 15:25

Harry e Meghan in lutto digitale: velato di nero il loro sito

Il sito web del principe Harry e della moglie Meghan è in lutto digitale: dal momento della notizia della morte della regina l'home page della piattaforma che i duchi di Sussex hanno creato per le loro nuove iniziative imprenditoriali in California è nera. Anche i collegamenti al nuovo podcast di Meghan sono scomparsi, cosi' come i riferimenti agli sforzi filantropici della coppia.