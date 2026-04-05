"Io ho distrutto l'Unione sovietica". "Io ho distrutto gli Stati Uniti". È il fumetto, ovviamente modificato, di un dialogo tra Ronald Reagan e Donald Trump. Un meme, dei più semplici, che è stato pubblicato dall'ambasciata iraniana in Sud Africa. Come questo tantissimi altri, ripubblicati da ufficiali e politici di Teheran. È il quarto livello del conflitto in Medio Oriente: non quello sul campo, non quello delle risorse e nemmeno quello dell'intelligence. Ma quello dei meme, dell'intelligenza artificiale, dei social media. E quindi del consenso, per tentare di far filtrare l'immagine di un Iran coeso e più forte che ma. Ridicolizzando e minacciando il nemico americano di far passare le sue bare attraverso lo Stretto di Hormuz, o di darle in pasto agli squali.