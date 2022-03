07 marzo 2022 18:51

Guerra in Ucraina, profughi attraversano il confine con la Moldavia prima di restare intrappolati

I profughi ucraini non passano solo dalla Polonia ma anche dalla Moldavia. Una via di fuga preziosa che però potrebbe essere solo temporanea, sostengono gli analisti, perché Putin per catturare Odessa, principale porto di Kiev sul Mar Nero, potrebbe sbarcare vicino al confine moldavo congiungendosi con la russofona e separatista Transnistria e chiudere quindi il passaggio con la Moldavia che proprio in queste ore ha chiesto l'adesione all'Unione europea.