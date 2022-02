24 febbraio 2022 10:32

Guerra a Kiev, cittadini in fuga: code di auto ai distributori e sulle autostrade

Enormi code a Kiev. Le persone fanno la fila vicino a bancomat, farmacie, negozi. Gruppi di automobili si osservano alle stazioni di servizio. I residenti stanno cercando di ritirare denaro e fare scorta di tutto il necessario anche dal momento che la Banca nazionale ha limitato i prelievi di contanti sullo sfondo dell'invasione russa delle città ucraine. Il panico si sta diffondendo. Nella metropolitana questa mattina decine di residenti hanno cercato rifugio. Altri volendo lasciare la città si sono messi in auto con tutta la famiglia, per precipitarsi fuori dalla capitale, a ovest o in campagna, la più lontana dal confine russo, a 400 km di distanza.