06 agosto 2021 15:55

Grecia, Attica devastata dalle fiamme: i roghi avanzano verso il lago di Maratona

In Grecia non si fermano gli incendi che stanno devastando l'Attica, la regione di Atene, dove le fiamme continuano a divampare distruggendo, a nord della capitale, foreste e abitazioni. I roghi avanzano verso il lago artificiale di Maratona, principale riserva idrica della città. Mentre vigili del fuoco e uomini della Protezione civile continuano a lavorare per domare le fiamme, stanno arrivando forti venti che potrebbero ostacolare le operazioni.