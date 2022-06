02 giugno 2022 13:13

Giubileo della Regina, celebrazioni iniziate con la parata di Trooping the Colour

Il corteo di Trooping the Colour ha suggellato a Londra il via agli eventi pubblici del Giubileo di Platino organizzato per celebrare i 70 anni di regno della 96enne Elisabetta II. La regina e i membri della famiglia reale si sono affacciati al balcone di Buckingham Palace per lo spettacolo aereo previsto dalle celebrazioni.