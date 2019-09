Ginevra, l artista Saype trasforma il prato in una gigantesca opera d arte

L'artista franco-svizzero Saype ha realizzato nel parco de la Grange a Ginevra un'opera di landart con una superficie complessiva di 5mila metri quadrati. Il dipinto, lungo 165 metri per 30 di larghezza, è stato realizzato con pigmenti biodegradabili a base di carbone, gesso, acqua e proteine del latte. Le due mani che si stringono tra loro fanno parte del progetto "Beyond Walls Project", che ha l'obiettivo di creare la più lunga catena umana simbolica del mondo, realizzando dipinti in 20 città sparse per il globo. L'artista, famoso per le sue opere su prato, ha già realizzato lo stesso soggetto a Parigi e in Andorra.