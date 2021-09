26 settembre 2021 13:40

Germania, la gaffe del candidato cancelliere: piega male la scheda e si vede il suo voto

Germania al voto per eleggere il successore di Angela Merkel. Tra i candidati c'è l'esponente della Cdu-Csu Armin Laschet che, però, si è reso protagonista di quello che potrebbe essere un vero autogol. Come riposta la Bild, infatti, Laschet ha piegato al contrario la scheda elettorale, lasciando visibili le due croci per la Cdu, come si può notare dalle immagini scattate dai fotoreporter. Questo potrebbe anche risultare un problema dal punto di vista formale, dal momento che il voto nell'urna è segreto e la scheda non dovrebbe essere riconoscibile. Laschet, che ha votato ad Aquisgrana con la moglie, rischia insomma di vedere annullato il suo voto, come riportano molte testate tedesche.