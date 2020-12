Germania, deputato dell'ultradestra in parlamento con una mascherina bucherellata: ora è ricoverato per Covid

clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Guarisci presto, Thomas Seitz. Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia", scrive su Twitter Matthias Hauer, deputato tedesco della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel. Destinatario del messaggio di auguri con tanto di tirata d'orecchie è il collega Thomas Seitz, militante del partito di estrema destra AfD.

Al Bundestag (il parlamento tedesco) dove vige l’obbligo di indossare la mascherina, il deputato negazionista pretendeva di usarne una bucherellata per protesta. Seitz è successivamente risultato positivo al Covid: per lui è stato necessario il ricovero in ospedale.

Nel corso della seduta in cui indossava la mascherina bucherellata Claudia Roth (Verdi), vicepresidente del Bundestag, lo aveva rimproverato e poi gli aveva offerto una mascherina Ffp2. Il deputato l'aveva rifiutata "perché contaminata". Savlo poi indossarne un'altra che si era fatto passare con una penna.