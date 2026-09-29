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A Lucka

Germania, svastiche e crocifisso incenerito in una chiesa della Turingia | Foto

Il secolare crocifisso in legno d'ontano ridotto in cenere sull'altare. La polizia tedesca ha fermato un uomo di 47 anni

29 Set 2026 - 16:44
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Attaccato alla croce è rimasto solo un osso del braccio destro di Gesù. Tutto il resto, compresa la corona di spine finemente incisa, ridotto a un cumulo di cenere nera sopra l'altare di pietra bianca. E la croce - anch’essa andata in fumo - è stata sostituita con diverse croci uncinate naziste che imbrattano lo stesso altare. Questo l'atto vandalico che si è parato davanti agli occhi dei fedeli di una chiesa a Lucka, in Turingia nella Germania centro-orientale. Ad andare completamente distrutto un crocifisso di legno di ontano che dal 1649 sovrastava l'altare della chiesa di San Pankratius. A riportarlo la Bild, secondo cui il principale sospettato - un 47enne - sarebbe stato arrestato dalle forze dell'ordine. 

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