Germania, svastiche e crocifisso incenerito in una chiesa della Turingia | Foto

Attaccato alla croce è rimasto solo un osso del braccio destro di Gesù. Tutto il resto, compresa la corona di spine finemente incisa, ridotto a un cumulo di cenere nera sopra l'altare di pietra bianca. E la croce - anch’essa andata in fumo - è stata sostituita con diverse croci uncinate naziste che imbrattano lo stesso altare. Questo l'atto vandalico che si è parato davanti agli occhi dei fedeli di una chiesa a Lucka, in Turingia nella Germania centro-orientale. Ad andare completamente distrutto un crocifisso di legno di ontano che dal 1649 sovrastava l'altare della chiesa di San Pankratius. A riportarlo la Bild, secondo cui il principale sospettato - un 47enne - sarebbe stato arrestato dalle forze dell'ordine.