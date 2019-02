Germania: all asta cinque dipinti attribuiti a Hitler (e nessuno li ha comprati)

Polemiche per i cinque dipinti attribuiti a Adolf Hitler, messi all'asta a Norimberga. I prezzi dei cimeli nazisti variavano tra i 19mila e i 45mila euro. Non è stato trovato finora alcun compratore, ma la casa d'asta Weidler non ha commentato il motivo del fallimento e ha fatto sapere che i dipinti verranno riproposti in un secondo momento. Il sindaco di Norimberga, Ulrich Maly, in precedenza aveva condannato la vendita, definendola "di cattivo gusto".