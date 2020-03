Gene e Dorothy: sposati da più di sessant'anni, separati dal coronavirus

Gene e Dorothy, uniti in matrimonio da più di 60 anni... finché il coronavirus non li ha separati. Gene Campbell, 89enne americano dello stato di Washington, è in quarantena al Life Center di Kirkland dove diversi residenti hanno contratto il Covid-19. La moglie, l'88enne Dorothy Campbell è sana. Non potendo abbracciare il consorte per scongiurare ogni possibilità di contagio l'anziana donna ha comunque preteso che il figlio Charlie l'accompagnasse all'esterno della struttura per potere vedere il marito attraverso una delle vetrate della struttura. Lo scatto romantico ha fatto subito il giro del web, a partire dagli Stati Uniti, dove il numero delle vittime del virus sta iniziando a crescere.