13 ottobre 2022 10:01

Gb, la ministra della Salute amante del sigaro abbandona il piano anti-fumo

La ministra della Salute inglese, Thérèse Coffey, già criticata per essere amante di sigari e alcol, è finita nelle polemiche per aver abbandonato la campagna anti-fumo del governo britannico, il quale si era impegnato più volte a pubblicare un piano di controllo del tabacco "entro quest'anno". Come riporta il Corriere della Sera nell'edizione odierna, Coffey si è rifiutata di stanziare altri 150 milioni di euro per convincere le persone a smettere di fumare e di raccomandare l'innalzamento dell'età per l'acquisto di sigarette.