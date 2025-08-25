Logo Tgcom24
DIVERSI MORTI

Gaza, l'attacco di Israele contro l'ospedale Nasser a Khan Younis

25 Ago 2025 - 14:21
Sono almeno venti le persone uccise nei nuovi raid israeliani nel sud della Striscia di Gaza. Cinque vittime sono giornalisti

