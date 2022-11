16 novembre 2022 13:47

G20, leader in visita a foresta Bali pianteranno mangrovie

Al termine della riunione urgente dopo l'esplosione di missili in Polonia tra i Paesi G7 e Ue presenti a Bali, i leader hanno ripreso il programma originale del G20 che prevede per la mattinata una visita alla Hutan Mangrove Forrest. Nel primo pomeriggio e' in calendario l'ultima sessione del vertice dei 20, concentrata sulla trasformazione digitale. I leader, tra cui anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (che come molti altri indossa una polo bianca del G20), pianteranno alcune mangrovie.