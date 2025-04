Funivia precipitata, i soccorsi resi difficili dalla vegetazione molto fitta

Nell'area dove è avvenuto il recupero delle quattro vittime della tragedia della funivia del Faito è presente una vegetazione molto fitta e questo ha reso particolarmente complesso l'intervento. Comunque la zona è stata immediatamente circoscritta e passata al setaccio metro dopo metro. Sul posto hanno operato con i vigili del fuoco tutte le forze dell'ordine. In montagna hanno operato gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico (Cnsas) e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di stanza ad Avellino. Si tratta di un reparto di specialisti delle Fiamme gialle in grado di essere operativo in pochissimo tempo.