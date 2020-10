Francia, professore decapitato: in migliaia in piazza per rendergli omaggio

Migliaia di persone in Francia hanno partecipato alle manifestazioni organizzate in diverse città in sostegno della libertà di parola e in omaggio all'insegnante Samuel Paty, decapitato venerdì vicino a Parigi dopo aver discusso con la sua classe delle caricature del profeta Maometto. Leader politici, associazioni e sindacati hanno manifestato a Parigi, in Place de la Republique, tenendo in mano cartelli con la scritta "Je suis Samuel".