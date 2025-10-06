Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 13
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

"Non c'erano le condizioni"

Francia, Lecornu annuncia il governo e il giorno dopo si dimette

Il premier ha criticato l'atteggiamento "partigiano" di alcuni partiti politici, riconoscendo che la composizione dell'esecutivo "non è stata fluida"

06 Ott 2025 - 11:20
13 foto
francia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri