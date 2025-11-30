Francia, 5 morti e un ferito in incendio a Meurthe-et-Moselle

Tragedia in Francia nella cittadina di Neuves-Maisons. Cinque persone hanno perso la vita in seguito a un incendio nel piccolo centro del dipartimento di Meurthe-et-Moselle, nel Grand Est, area geografica al confine con il Lussemburgo. Le vittime sono un uomo di 59 anni, una donna di 60 anni, una ventenne e un ragazzo di 16 anni. Inizialmente considerata gravemente ferita, la quinta vittima è poi deceduta. Il rogo ha interessato un edificio di tre piani, con un negozio al piano terra, in Rue du Capitaine Caillon. Circa 70 vigili del fuoco, allertati intorno alle 3,15, sono intervenuti con 30 veicoli. Sono riusciti a domare l'incendio "abbastanza rapidamente", hanno riferito.