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SCATTI DALLA CINA

Frana in Tibet, colata di acqua e detriti invade un centro abitato | Le foto

Sono decine i morti e centinaia i dispersi nella calamità naturale che ha travolto la contea al confine tra Cina e Nepal

26 Ago 2026 - 15:54
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