10 marzo 2024 21:22

Fotogallery - Arrivato in Italia il terzo volo con civili provenienti da Gaza

E' atterrato all'aeroporto militare di Ciampino un velivolo C-130 dell'Aeronautica militare con a bordo civili bisognosi di assistenza sanitaria provenienti dalla Striscia di Gaza. Il volo - il terzo dall'inizio delle operazioni - è stato organizzato dall'Unità di Crisi della Farnesina e dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi). All'arrivo erano presenti il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Comandante del Covi, Generale Francesco Paolo Figliuolo. Ai civili evacuati, in prevalenza parenti di connazionali o palestinesi residenti in Italia, si sono aggiunti, dopo una complessa operazione di mediazione, due volontari feriti della Mezzaluna Rossa di Gaza, che la Regione Lazio ha offerto di ricoverare presso le strutture sanitarie locali. A bordo, in totale, 45 persone. "Siamo lieti di accogliere queste persone segnate dalle violenze di un conflitto che non fa sconti e non risparmia nessuno", ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.