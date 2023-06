29 giugno 2023 15:12

Fotogallery - Ucraina, esercitazioni in vista di un possibile attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Esercitazioni speciali su larga scala sono iniziate in Ucraina per preparare il Paese a un "possibile attacco terroristico" russo alla centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto l'operatore nucleare nazionale Energoatom. Partecipano alle esercitazioni dipendenti del settore energetico, medici, unità delle squadre di soccorso, polizia e altri servizi delle regioni di Kherson, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. In caso di attacco, le autorità prevedono di evacuare i residenti che vivono in un raggio di 30-50 chilometri dal sito.