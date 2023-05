28 maggio 2023 19:39

Fotogallery - Turchia, i sostenitori di Erdogan festeggiano la vittoria alle elezioni

A Istanbul e in varie città della Turchia migliaia di sostenitori di Erdogan hanno dato il via ai festeggiamenti per la rielezione del presidente turco, al suo terzo mandato consecutivo. Colpi di pistola a salve sono stati esplosi nel distretto di Fatih, sulle rive del "Corno d'Oro", dove sono stati anche sparati fuochi d'artificio. File di auto hanno intasato le principali strade della capitale, con striscioni, cori, clacson e bandiere nazionali.