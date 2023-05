28 maggio 2023 20:33

Fotogallery - Turchia, Erdogan festeggia la vittoria: il discorso a Istanbul davanti ai suoi sostenitori

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato la sua vittoria alle elezioni presidenziali. In un discorso tenuto ai suoi sostenitori radunati a Istanbul, ha ringraziato "coloro che ancora una volta hanno riposto in noi la responsabilità di governare la Turchia per i prossimi cinque anni". Con la vittoria di oggi, ha aggiunto, si è aperta la porta del "secolo della Turchia".