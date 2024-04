14 aprile 2024 08:53

Fotogallery - Lʼattacco dellʼIran a Israele sulla stampa estera

L'attacco a Israele da parte dell'Iran, avvenuto in tre fasi con centinaia di droni e missili da crociera, occupa la prima pagina delle principali testate internazionali, sia in versione online che cartacea. Ecco la rassegna stampa dal britannico The Guardian allo spagnolo El Pais, dal francese Le Figaro al tedesco Bild. Inclusa l'edizione in edicola del Tehran Times