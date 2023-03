08 marzo 2023 13:23

Fotogallery - Bakhmut sotto le bombe: la città fantasma tra carri armati e palazzi distrutti, fucili e rovine, paura e speranza

I carri armati sulle strade di campagna; una donna colta di sorpresa fuori casa dai bombardamenti; i soldati che inviano droni per individuare le posizioni dei russi o che sparano contro i nemici; militari che accendono fuochi con la polvere da sparo per riscaldarsi. Bakhmut è una città fantasma in piena emergenza, con gli abitanti rimasti che si rifugiano negli scantinati e sopravvivono tra allarmi e attacchi senza fine.