Mondo
ARRIVA IL MALTEMPO

Forti piogge su Gaza, gli sfollati tra fango e pozzanghere nei campi profughi FOTO

Sono quasi due milioni, nella Striscia, le persone che dall'inizio del conflitto hanno perso la casa e che vivono in alloggi di fortuna, secondo le stime delle Nazioni Unite

15 Nov 2025 - 15:39
7 foto
