Flydubai, il pilota eroe mostra la profonda cicatrice alla testa durante la premiazione

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I punti metallici lasciati dall'intervento chirurgico e i segni delle gravi ferite riportate in volo. Il comandante Smit Machchhar ha mostrato le conseguenze dell'aggressione subita a bordo di un aereo Flydubai durante la cerimonia in cui ha ricevuto una delle più alte onorificenze degli Emirati Arabi Uniti. Il pilota indiano è stato insignito dell'Ordine di Zayed II di prima classe dal presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per il coraggio dimostrato nel contribuire a salvare i passeggeri e l'equipaggio del volo diretto da Dubai a Tel Aviv.
Secondo la ricostruzione, il comandante sarebbe stato aggredito dal copilota Hamam al-Hammami, 29 anni, che lo avrebbe colpito alla testa con un'ascia di emergenza nel tentativo di assumere il controllo dell'aereo. Machchhar avrebbe riportato una frattura cranica depressa scomposta. La medaglia al valore è stata conferita anche agli altri membri dell'equipaggio.