Flydubai, il pilota eroe mostra la profonda cicatrice alla testa durante la premiazione

I punti metallici lasciati dall'intervento chirurgico e i segni delle gravi ferite riportate in volo. Il comandante Smit Machchhar ha mostrato le conseguenze dell'aggressione subita a bordo di un aereo Flydubai durante la cerimonia in cui ha ricevuto una delle più alte onorificenze degli Emirati Arabi Uniti. Il pilota indiano è stato insignito dell'Ordine di Zayed II di prima classe dal presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per il coraggio dimostrato nel contribuire a salvare i passeggeri e l'equipaggio del volo diretto da Dubai a Tel Aviv.