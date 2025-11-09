Logo Tgcom24
allerta massima

Filippine, quasi un milione di persone evacuate per l'arrivo del super-tifone Fung-wong

Venti fino a 230 km/h, piogge torrenziali e mareggiate minacciano l'isola di Luzon. A Manila cancellati finora oltre 300 voli. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale

09 Nov 2025
