25 settembre 2021 08:13

Eruzione Canarie, una villetta si salva in mezzo alla lava

Una casetta rimasta isolata, ma intatta, in mezzo a una delle distruttive colate di lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja: è una delle immagini più virali della catastrofe naturale in corso a La Palma, nelle isole Canarie. L'eruzione ha già raso al suolo 350 edifici. Come ricostruito dal quotidiano El Mundo, i proprietari sono due anziani di nazionalità danese, assenti sull'isola da quando è iniziata la pandemia. Sono stati avvisati da una loro vicina di casa.