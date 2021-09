08 settembre 2021 10:10

Effetto talebani, all'università di Kabul uomini e donne separati da una tenda

In un pseudo tentativo di ritorno alla normalità, in Afghanistan riaprono le università. Ma il segnale lanciato dai talebani non è confortante. Stanno facendo il giro dei social le immagini scattate nell'ateneo Ibn-e-Sina di Kabul che mostra le studentesse separate dai colleghi maschi da una tenda che divide in due l'aula. Nelle foto si vedono 6 donne con il capo coperto sedute ai banchi su due file e, oltre la tenda grigia, altrettanti uomini. Dopo la presa di Kabul i talebani avevano tentato di rassicurare la comunità internazionale sul fatto che le ragazze avrebbero potuto continuare a studiare, ma avevano chiarito che l'istruzione per uomini e donne sarebbe stata separata.