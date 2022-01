24 gennaio 2022 11:49

Dublino, infermiera reinterpreta i capolavori dell'arte per raccontare la storia del Covid

Chloe Slevin, infermiera tirocinante iscritta al terzo anno dell'University College di Dublino, reinterpreta i capolavori artistici per raccontare la storia della pandemia di Covid a scopo di beneficenza. Tra le opere più apprezzate c'è sicuramente la "Corona Lisa": la rivisitazione con mascherina della Gioconda di Leonardo da Vinci è stato dipinto dalla 21enne con l'obiettivo di essere messo all'asta per raccogliere fondi destinati all'ospizio per bambini LauraLynn.