31 dicembre 2022 15:56

Da Seul a Sydney, da Melbourne a Yangon a Mumbai, si brinda già al nuovo anno sotto una pioggia di luce

Il 2023 è già cominciato in molte grandi città, da Sydney a Melbourne in Australia, da Seul in Corea del Sud, a Mumbai in India, fino a Yangon in Myanmar. Tra fuochi d'artificio, spettacoli e tanta voglia di festeggiare, ecco come il mondo sta dando il benvenuto al nuovo anno