Croazia, maxi proteste a Zagabria contro lo smaltimento illegale dei rifiuti

La manifestazione, organizzata dall'iniziativa civica "Gospić je naš dom" (Gospić è la nostra casa), si è conclusa con una serie di richieste, in primis tempi certi per la rimozione dei rifiuti. Gli organizzatori hanno sottolineato il carattere apartitico della protesta, alla quale hanno preso parte esponenti politici delle opposizioni di centro-sinistra, come anche dei partiti della destra sovranista e nazionalista. Al centro della vicenda vi è un ex complesso industriale alla periferia di Gospić, dove sono state individuate circa 37 mila tonnellate di rifiuti industriali e potenzialmente pericolosi, in gran parte interrati e mescolati al terreno.