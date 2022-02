17 febbraio 2022 08:46

Crisi Ucraina, lo spettro della guerra spaventa Kiev: pronti i bunker antiatomici

Sono giorni di attesa, paura e speranza per gli abitanti di Kiev. La capitale ucraina si prepara a un eventuale attacco russo rimettendo in funzione i vecchi bunker antiatomici, costruiti durante la Guerra Fredda per ripararsi da un possibile attacco da Occidente. Ora potrebbero invece servire per difendere i civili ucraini da una minaccia proveniente dalla vicina Russia.