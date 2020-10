Covid, Gb: Johnson "chef d'eccezione" in un ospedale di Reading

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha visitato il Royal Berkshire Hospital a Reading nel pieno dell'emergenza Covid in compagnia della star dei fornelli sudafricana Prue Leith. In sala mensa, il premier si è cimentato ai fornelli con l'obiettivo di pubblicizzare una nuova campagna di modernizzazione dei menù negli ospedali della Gran Bretagna. "Nelle mense di tutto il Paese il cibo sarà migliorato, il che significa pasti più gustosi e nutrienti per pazienti e personale", si legge sull'account ufficiale di Downing Street.