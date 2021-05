30 maggio 2021 07:42

Covid, a Parigi concerto-test con 5mila persone

Cinquemila persone si sono radunate all'AccorHotels Arena di Parigi per partecipare a un concerto che servirà come esperimento di salute pubblica per preparare la Francia a ospitare di nuovo i grandi eventi dopo la pandemia di Covid-19. Sul palco la rock band francese degli anni '80 Indochine e il DJ Etienne de Crecy. L'autorita' dell'ospedale pubblico di Parigi ha contribuito all'organizzazione dell'evento per determinare se è sicuro consentire a 5.000 persone, con le mascherine, di ballare insieme in un'arena senza distanziamento.