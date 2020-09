Coronavirus, posti di blocco e militari per il secondo lockdown in Israele

clicca per guardare tutte le foto della gallery

In Israele strade presidiate da migliaia di agenti e soldati per far rispettare il secondo lockdown nazionale. Il blocco, che durerà tre settimane, coincide con il "Rosh Hashana", il Capodanno ebraico, che solitamente porta famiglie e amici a ritrovarsi. I casi totali registrati nel Paese sono 175mila, di cui 1.169 decessi; attualmente i nuovi contagi sono circa 5mila ogni giorno, fra i tassi d'infezione più alti al mondo.