Non si placa l'aumento di nuovi casi di coronavirus in Spagna. A destare preoccupazione sono soprattutto i luoghi di villeggiatura. E così le autorità delle isole Canarie hanno imposto nuovamente l'utilizzo obbligatorio della mascherina negli spazi pubblici. Turisti e residenti si sono così adeguati, indossando sulle passeggiate e in spiaggia i dispositivi di protezione.