Coronavirus, in Florida gente in spiaggia per la "festa di primavera" | Ma arrivano le prime chiusure

Il governatore della Florida si è rifiutato di chiudere le spiagge, affollate da migliaia di persone per la "festa di primavera", nonostante il timore della diffusione del coronavirus. Ron DeSantis si è limitato a firmare un ordine che limita gli incontri ad un massimo di 10 persone e che obbliga i ristoranti a dimezzare la loro capienza, affermando di voler attenersi alle ultime linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention. Ma alcune autorità locali vanno in controtendenza e chiudono temporaneamente le spiagge, come il consiglio comunale di Clearwater City.