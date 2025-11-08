Cop30, a Belém si scrive il futuro del pianeta | Al via la conferenza sul clima, pesano le grandi assenze

Decine di capi di Stato e di governo sono riuniti a Belém - la 'porta d'accesso' dell'Amazzonia brasiliana - nel vertice dei leader alla Cop30 che precede l'avvio della trentesima conferenza sul clima delle Nazioni Unite, al via dal 10 al 21 novembre. A dieci anni dallo storico accordo di Parigi, gli oltre 190 firmatari sono chiamati a fare il punto sulle promesse mantenute e a trasformare gli impegni in azioni concrete. Transizione energetica, finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e superamento dei combustibili fossili sono i dossier che hanno dominato le tavole rotonde tematiche che si sono snodate nella seconda giornata di lavori, in cui Lula ha annunciato la creazione di un fondo nazionale che destinerà alla transizione energetica parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento del petrolio.