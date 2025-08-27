Logo Tgcom24
LA CAPSULA DI SPACEX

Concluso con successo il decimo test di Starship

Dopo due rinvii, per la prima la capsula di SpaceX raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Il veicolo spaziale ha proseguito il volo fino all'ammaraggio controllato nell'Oceano Indiano, a nord-ovest dell'Australia

27 Ago 2025 - 05:57
12 foto
starship

