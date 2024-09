la nuova squadra della von der Leyen Commissione Ue, i sei vicepresidenti esecutivi

Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo con delega alla "Coesione e alle Riforme". L'ex premier estone Kaja Kallas è stata nominata dal Consiglio Europeo per succedere a Josep Borrell come "Alto rappresentante Ue per la politica estera". La spagnola Teresa Ribera sarà responsabile per la "Transizione giusta, pulita e competitiva", mentre il francese Stéphane Séjourné si occuperà di "Politica industriale". La finlandese Henna Virkkunen guiderà la "Digitalizzazione" Ue e la romena Roxana Minzatu sarà responsabile per i "Talenti e le competenze".