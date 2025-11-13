Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 25
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Speciale Il conflitto in Medioriente
continuano le violenze

Coloni israeliani incendiano una moschea in Cisgiordania | Sui muri scritte contro l'Idf

Le immagini mostrano danni gravi all'edificio e copie del Corano bruciate

13 Nov 2025 - 10:33
25 foto