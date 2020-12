Colombia, scoperta la “Cappella Sistina degli antichi”: 13 chilometri di pitture rupestri di 12.500 anni fa

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un team di archeologi ha scoperto in Colombia quella che è stata ribattezzata "la Cappella Sistina degli antichi": quasi 13 chilometri di pitture rupestri risalenti ad almeno 12.500 anni fa. L'eccezionale ritrovamento è stato nella Serrania de la Lindosa, nella foresta pluviale amazzonica. Le incisioni, realizzate dai primi esseri umani giunti in Sud America, raffigurano animali estinti risalenti all’era glaciale come il mastodonte, parente preistorico dell’elefante, e il paleolama, parente del cammello.