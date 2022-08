28 agosto 2022 12:12

Cina, riemerge con mesi d'anticipo l'antico tempio sommerso dell'isola di Luoxingdun

È uno dei templi più antichi della Cina, e tutti gli anni riemerge ad ottobre durante la stagione della secca. Stavolta, invece, ha rivelato la sua bellezza già ad agosto, colpa della siccità che sta colpendo il Paese dell'estremo Oriente. Il lago di Poyang - il più grande bacino d'acqua dolce della Cina - è quasi prosciugato, facendo emergere completamente l'isola di Luoxingdun, che ospita il sito storico.

Sull'isola si trovano alcuni edifici antichi, costruiti durante le Cinque Dinastie (907-960).

I territori orientali della Cina sono in emergenza siccità da luglio. Particolarmente colpita è la provincia di Jiangxi, che ha registrato perdite economiche per 147 milioni di euro. Nell'entroterra, l'ondata di caldo record e la mancanza di pioggia ha trasformato parti del fiume Azzurro in aride distese.