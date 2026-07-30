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Dal Marocco a nuoto

Migliaia di migranti assaltano Ceuta: le immagini dall'exclave spagnola

Una situazione impossibile da gestire per le autorità locali, che hanno chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale

30 Lug 2026 - 21:37
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